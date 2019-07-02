2019/07/02 | 07:32

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مثير للدهشة..



العثور على رمز شهير لأحد الأبطال الخارقين محفورا على المريخ

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تاريخ النشر

02/07/2019 07:26 AM

التقطت كاميرات القمر الصناعي لوكالة ناسا الأمريكية صورا لرمز ستارفليت من فيلم «ستار تريك» الشهير حفرت على سطح كوكب المريخ، وهو ما أثار دهشتهم بشدة، ولكن الأمر لم يكن كذلك حيث تشكلت كتلة من الكثبان الرملية على هيئة هذا الرمز الشهير بعد انفجار بركاني.



اكتشف العلماء كثبان رملية على سطح الكوكب الأحمر وتشكلت على هيئة شعار Starfleet، حيث التقطت ناسا صورة لتشكيل جيولوجي يحمل تشابها غريبا مع الرمز الأيقوني، بواسطة القمر الصناعي «MRO»، ونشرته الوكالة على حسابها في تويتر، وفقا للدايلي ميل.



يشبه الشكل الجيولوجي بغرابة، الشارة التي مرت عبر الصحراء بواسطة النقيب فيليبا جورجيو والقائد مايكل بورنهام في طيار ستار تريك: ديسكفري، تشكلت تلك الرمال مكونة الرمز عن طريق نوع من الكثبان الرملية على شكل حرف U يتكون من قرون أو أطراف تشير إلى اتجاه الريح أو ضد الريح.



وتتشكل تلك الكثبان فقط في مناطق ذات أرضية صلبة واتجاه ريح ثابت وإمدادات وفيرة من الرمال، ويمكن أن يصل ارتفاعها إلى أكثر من 100 قدم (30 مترا) فوق الأرض، يُعثر عليها عادة حول الشجيرات والصخور الكبيرة، والتي تعمل كمراسٍ لتثبيت المنطقة المركزية للكثبان الرملية في مكانها بينما تهب الريح على الأطراف.

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