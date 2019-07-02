2019/07/02 | 07:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يقول إنه يتطلع للقاء زعيم كوريا الشمالية قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "عقد اجتماعا رائعا مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مطلع

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