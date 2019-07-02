7 قتلى ومئات المشردين بسبب فيضانات في منطقة اركوتسك الروسية

2019/07/02 | 07:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقد سبعة أشخاص على الأقل حياتهم وشرد آلاف آخرون بسبب فيضانات اجتاحت منطقة اركوتسك الروسية.

وتسببت الامطار الغزيرة التي ظلت تهطل على مدى أسبوع كامل في

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