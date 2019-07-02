كميل داغر - مقدمة “النبي المسلح” لاسحق دويتشر:سوف ينصفنا التاريخ(*)

2019/07/02 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كميل_داغر (*) مقدمة كميل داغر للجزء الاول من ثلاثية أسحق دويتشر، “النبي المسلح” عن ليون تروتسكي، وقد صدرت في طبعة جديدة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بعد مرور أقل بقليل من 40 عاماً على صدور الطبعة الاولى.حين تبلغ شخصية ما حجماً نادراً، فيبدو مسار العالم والحياة كما لو كان يتناغم معها، ويتوقف لا للحظة بل لحقبة، وأكثر، على الوزن الذي تلقي به في هذا الاتجاه أو ذاك، عبر الآفاق التي تفتحها القدرة ......

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