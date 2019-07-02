محمد سيد رصاص - القطب الواحد للعالم في مواجهة القوّة الإقليمية العظمى

2019/07/02 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_سيد_رصاص هناك عواصم تحدّد مسار الإقليم في مرحلة تاريخية محدّدة: أخذت القاهرة هذا الدور التحديدي لمسار إقليم الشرق الأوسط منذ يوم 27 أيلول/ سبتمبر 1955 عندما أُعلن عن صفقة الأسلحة التشيكية لمصر، وهي أسلحة سوفياتية الصنع جرى تمريرها عبر تشيكوسلوفاكية من الكرملين للرئيس المصري جمال عبد الناصر، ما عنى بدء الطلاق بين الزعيم المصري والغرب الأوروبي ثم الأميركي (مع واشنطن بدءاً من عام 1964).قادت تلك الخطوة المصري......

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