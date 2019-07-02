عماد علي - تفشي الفساد في كوردستان متقصدا كان ام من قلة التجربة؟

2019/07/02 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي قال لي؛ و حياتك انهم يفسدون بقصد و سبق الاصرار و تعمد و يفعلون عكس ما يدعون و ليس الامر من قلة الخبرة و التجربة و افرازات ما حدث طول التاريخ لما عانيناه من القمع و الظلم و الحيف الذي الحق بنا على ايدي الحكومات المستبدة التي جثمت على رقابنها طوال هذه العقود..قلت ما بك اخي معصب في هذا الصباح الجميل؟ قال اي صباح و هل نحس بالوقت و الفصل و هل نفرق بين النسيم و الرياح السامة، هل نحن نعيش كي نشعر و نحس.......

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