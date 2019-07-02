القبض على عصابة مختصة بسرقة خطباء مساجد الاقليم

2019/07/02 | 08:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت مديرية شرطة كرميان، يوم الاثنين، عن اعتقال 3 اشخاص بتهمة سرقة دراجات هوائية تعود لخطباء المساجد.وقال علي قدوري المتحدث باسم شرطة كرميان في تصيرح صحفي ان تبليغات عديدة وصلتنا حول قيام مجهولين بسرقة دراجات هوائية تعود لخطباء مساجد، حيي “الموظفين وخبات” في كلار، وبالاستفادة من كاميرات المراقبة، تم اعتقال المتهمين.[…]

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