2019/07/02 | 08:15

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قيادي في حزب بارزاني يتحدث عن آلية إخراج القوات التركية من الأراضي العراقية

كلمة -

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اكد ماجد شنكالي القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني

بزعامة مسعود بارزاني ان القوات التركية موجودة داخل أراضي إقليم

كردستان العراق، منذ أيام النظام السابق باتفاقية امنية عقدت حينها

بين الجانبين.

وقال شنكالي في حديثه لبرنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الإعلامي نبيل

جاسم على (فضائية دجلة)، "ليس هناك أي محاباة من حكومة إقليم

كردستان -العراق- تجاه تركيا بخصوص ملف تواجد القوات التركية داخل

الأراضي العراقية"، مضيفا ان "القوات التركية موجودة داخل الأراضي

العراقية منذ أيام النظام السابق باتفاقية امنية عقدت بين بغداد

وانقرة".

وأشار الى ان "التواجد التركي في الأراضي العراقية سبب العديد من

المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو انتهاك واضح لسيادة

الدولة العراقية، وتواجدهم جاء بسبب حزب العمال الكردستاني الذي

تعتبره تركيا مصدر تهديد لها".

وتابع ان "الحل يأتي من خلال القنوات الدبلوماسية والحوار، وإذا لم

تنفع القنوات الدبلوماسية سيكون بالتأكيد هناك قنوات أخرى وحلول

أخرى سنلجئ اليها".

واكد ان "حكومة بغداد هي المسؤولة الأولى عن ملف التواجد التركي في

البلاد والجزء الاخر يقع على حكومة أربيل باعتبارها جزء من الدولة

العراقية"، مشيرا الى ان "تركيا استغلت الصراع السياسي بين بغداد

واربيل في السنوات السابقة، وحرب داعش في الدخول الى الأراضي

العراقية بحجة محاربة الإرهاب رغم انها لم تشترك باي معركة ضد تنظيم

داعش".

وعلّق الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأحد الماضي، على اتهامات

وُجهت إليه بـ"التواطؤ" مع تركيا لقصف مناطق وقرى داخل إقليم

كردستان تقول أنقرة إنها تضم مواقع لحزب العمال الكردستاني.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أدانت، السبت الماضي، قصفا تركيا

استهدف منطقة منطقة كورته في محافظة السليمانيّة وأدى إلى مقتل 4

مواطنين وإصابة 4 آخرين و"ترويع المدنيين الآمنيين".

ويأتي القصف الذي يشنه سلاح الجو التركي ضمن عملية "المخلب" التي

اطلقتها القوات التركية في 27 آيار الماضي في منطقة "هاكورك" شمالي

العراق بـ"هدف بشكل كامل على قوات حزب العمال الكردستاني".

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