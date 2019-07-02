2019/07/02 | 08:15

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قيس الخزعلي يعلق على قرار عبد المهدي بنزع سلاح الفصائل

كلمة -

بغداد

علق الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، مساء

الاثنين، على قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن الحشد

الشعبي.

وقال الخزعلي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "قرار رئيس مجلس

الوزراء الاخير خطوة بالاتجاه الصحيح ليكون الحشد جزءا مهنيا وثابتا

من القوات المسلحة ويفشل محاولات حله او دمجه".

واضاف أن "ابعاد الحشد الشعبي عن التجاذبات السياسية وتوفير ما

يحتاجه من قضايا لوجستية كفيل بضمان قوة الحشد الشعبي ليقوم بواجبه

المقدس في ضمان امن العراق ومستقبله".

وتابع الخزعلي: "وفي هذه المناسبة نؤكد اننا لم نتدخل مطلقا في

موضوع الحشد الشعبي وقراراته وأماكن تواجده منذ ان أعلنا فك

الارتباط السياسي معه"، داعيا كل الاطراف الى "إيكال هذه الأمور الى

القائد العام للقوات المسلحة وإطلاقه يده فيها بما يضمن استقلالية

ومهنية القوات المسلحة العراقية".

وكان عبد المهدي، قد وجه الاثنين (1 تموز 2019)، في أمر ديواني يحمل

الرقم "237"، بأن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من

القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما

يرد به نص خاص"، موجها في الفقرة الثانية بـ"التخلي نهائيا عن جميع

المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية

للقضاء على كيان داعش الإرهابي، وتستبدل بتسميات عسكرية

(فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات

أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات

المسلحة أيضا".

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