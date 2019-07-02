مقتل 15 شخصا على الأقل بحادث انهيار جدار جراء أمطار غزيرة في الهند

2019/07/02 | 08:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم فجر اليوم الثلاثاء، في حادث انهيار جدار من جراء أمطار موسمية غزيرة هطلت على العاصمة المالية للهند مدينة مومباي.وقال المتحدث باسم إدارة الكوارث في السلطة المحلية في مومباي، تاناجي كامبل، إن 69 شخصا آخرين أصيبوا بجروح، مضيفا أن الحادث وقع قرابة الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي في […]

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