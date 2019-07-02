نائب عن نينوى لـ

2019/07/02 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت النائب عن محافظة نينوى، لليال البياتي، عن وجود خطة للمحافظة باعادة اعمارها، مشيرة الى ، ان "هناك اموال معينة رصدت لاعمارها".

وقالت لـ

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