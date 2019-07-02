ترامب يعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الصين

2019/07/02 | 08:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ المفاوضات الرامية لإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين استؤنفت بعد الهدنة التي توصل إليها في نهاية الأسبوع مع نظيره الصيني شي جينبنغ على هامش قمة مجموعة العشرين.وردّاً على سؤال عمّا اذا كانت المفاوضات التجارية قد استؤنفت بين البلدين قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض “لقد بدأت […]

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