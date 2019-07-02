الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي - سلطة المليشيات تلفظ أنفاسها الأخيرة

2019/07/02 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي في خضم الأوضاع السياسية والاقتصادية المتخبطة لسلطة المليشيات الحاكمة في العراق والوضع المأساوي الذي تعيشه جماهير العراق منذ 16 عاما فإن جماهير العراق قد أثرت على نفسها الإطاحة بهذه القوى المليشياوية التي دمرت المجتمع وجلبت كل الويلات له واليوم فإن جماهير العراق في كل المدن ومنها البصرة التي ترضخ تحت حكم المليشيات وهي المدينة التي لم تهدأ منذ سنة على الفاسدين فإن اليوم قد قامت سلطة المليشيا......

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