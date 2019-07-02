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تراجع صادرات غازبروم الروسية 5.9 بالمائة


تراجع صادرات غازبروم الروسية 5.9 بالمائة
2019/07/02 | 08:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خلال النصف الأول من 2019

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