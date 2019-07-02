التخطيط تصادق على صرف 30% من مستحقات تنفيذ مشاريع تطوير شبكة الاعلام العراقي

2019/07/02 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقت وزارة التخطيط على إطلاق صرف 573 مليون دينار، والتي تمثل 30% من مستحقات المقاولين عن تنفيذ عدد من المشاريع التابعة لشبكة الاعلام العراقي واكدت سعيها لمناقلة التخصيصات اللازمة لتحسين عمل الشبكة .

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