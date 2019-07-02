2019/07/02 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول صورة للرئيس التونسي بعد الأزمة الصحية ظهر الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في صورة برفقة مجموعة من الأطباء، فيما قال نجله إن والده غادر المستشفى العسكري مساء امس الاثنين، وذلك بعد 4 أيام أمضاها هناك إثر تعرضه لوعكة صحية وصفت بـ"الحادة".وأضاف حافظ السبسي على صفحته على فيسبوك، أن "صحة والده جيدة"، لافتا إلى أنه "سيستأنف نشاطه في غضون أيام من الآن".وكان الرئيس التونسي قد نقل إلى المستشفى بسبب وعكة صحية وصفتها الرئاسة التونسية بـ"الحادة".وقالت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، إن رئيس الجمهورية أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، واطمأن على الوضع العام بالبلاد.وفي وقت سابق، زار رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، السبسي، 92 عاما، في المستشفى العسكري، ودعا لوقف بث الشائعات بشأن صحته.

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