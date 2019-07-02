2019/07/02 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تجمع مئات السودانيين في مدينة أم درمان الواقعة على الضفة المقابلة للعاصمة الخرطوم على نهر النيل أمس الاثنين للاحتجاج على المجلس العسكري الحاكم، بعد يوم من مقتل سبعة أشخاص على الأقل في اشتباكات بين أجهزة أمنية ومحتجين.وأبلغ عدد من المحتجين رويترز أنهم جاءوا إلى المكان بعدما عثر سكان على ثلاث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مئات السودانيين يتجمعون على ضفاف النيل بعد اشتباكات دامية وكالة خطوة برس.

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