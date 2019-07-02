نائب عن سائرون: ننتظر مرشح التربية الجديد لمنحه الثقة داخل البرلمان

2019/07/02 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الثلاثاء، ان الجميع ينتظر طرح رئيس الوزراء للمرشح الجديد لمنصب وزير التربية من اجل تمريره داخل البرلمان، لافتاً الى ان الخلافات داخل المكون السني وعدم التوافق حال دون تمرير المرشحين السابقين.وقال عليوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الخلافات السياسية بين كتل المكون السني حالت دون تمرير […]

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