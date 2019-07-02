مسؤول في الانبار لـ

2019/07/02 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن عضو مجلس محافظة الانبار السابق راجح بركان، عن اكتشاف 1200 اصابة بالسرطان لحد عام 2018.

وقال لـ "العهد نيوز"، اليوم الثلاثاء، ان "هذه

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