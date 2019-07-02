نائبة عن البصرة تحذر من دخول مندسين للتظاهرات في المحافظة

2019/07/02 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت النائب عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي، الثلاثاء، من دخول مندسين الى التظاهرات واسقاط البصرة، لافتة الى ان التدخل الاميركي كان حاضرا في تظاهرات العام الماضي وهناك مخاوف من عودة هذه الاحداث من جديد.وقالت الحامدي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “للبصرة خصوصية اقتصادية تجعلها محط اطماع وانظار مختلف الدول وخاصة المعادية للعراق، حيث […]

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