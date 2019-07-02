2019/07/02 | 08:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: الدفاع المدني يسجل 329 حريقا بحقول الحنطة في عموم العراق.
الرافدين يطلق قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين وبدون كفيل .
مؤسسة الأمل الإعلامية تؤكد إستمرار نهجها في فتح باب التعاون مع جمعيات المؤسسة.
مشروع المستشفى الألماني يشهد تلكؤ واضح بسبب الإهمال …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بانوراما اليوم 1 – 7 – 2019) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الرافدين يطلق قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين وبدون كفيل .
مؤسسة الأمل الإعلامية تؤكد إستمرار نهجها في فتح باب التعاون مع جمعيات المؤسسة.
مشروع المستشفى الألماني يشهد تلكؤ واضح بسبب الإهمال …
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بانوراما اليوم 1 – 7 – 2019 النعيم نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بانوراما اليوم 1 – 7 – 2019) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بانوراما اليوم 1 – 7 – 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).