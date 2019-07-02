2019/07/02 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: الدفاع المدني يسجل 329 حريقا بحقول الحنطة في عموم العراق.الرافدين يطلق قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين وبدون كفيل .مؤسسة الأمل الإعلامية تؤكد إستمرار نهجها في فتح باب التعاون مع جمعيات المؤسسة.مشروع المستشفى الألماني يشهد تلكؤ واضح بسبب الإهمال …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بانوراما اليوم 1 – 7 – 2019 النعيم نيوز.

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