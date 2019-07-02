مقررة البرلمان: مجلس النواب مدد فصله التشريعي لانهاء ملف التربية

2019/07/02 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت مقررة البرلمان خديجة علي، الثلاثاء، ان مجلس النواب مدد فصله التشريعي لانهاء ملف وزارة التربية والمناصب التي تدار بالوكالة، موضحة ان التمديد يحتاج فقط الى تصويت اعضاء البرلمان على الموضوع.وقالت علي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “العطلة التشريعية للبرلمان من المفترض ان تمدد من الثالث من تموز ولغاية الثالث من ايلول المقبل، […]

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