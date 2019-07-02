ترامب: إيران تلعب بـ”النار”

2019/07/02 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من أنّها “تلعب بالنار” بعد أن أعلنت أنّها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم المخصّب المنصوص عليه في الاتّفاق النووي لعام 2015.وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ردّاً على سؤال عمّا إذا كانت لديه رسالة لإيران “إنهم يعرفون ماذا يفعلون.يعرفون بماذا يلعبون وأعتقد

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