2019/07/02 | 09:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التحالف العربي: إصابة 8 سعوديين وهندي بهجوم للحوثيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/02 | 09:03.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف العربي: إصابة 8 سعوديين وهندي بهجوم للحوثيين ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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