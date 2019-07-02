سلاح الجو اليمني يشن هجمات واسعة على مطار أبها السعودي ويعطل الملاحة فيه

2019/07/02 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، الثلاثاء، أن سلاح الجو المسير عمليات واسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي.ونقلت قناة “المسيرة” اليمنية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن سريع قوله، إن “عمليات سلاح الجو المسير أدت إلى تعطل في حركة الملاحة باتجاه مطار أبها الدولي”.وأضاف أن “النظام السعودي […]

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