النزاهة: إدانة مسؤول سابق طلب رشوة لإحالة مشروع في ديالى

2019/07/02 | 09:48

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، الثلاثاء، 02 تموز، 2019، تفاصيل الحكم الصادر بحق مسؤول سابق في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، لقيامه بطلب رشوة من إحدى الشركات الأهليَّة مقابل إحالة مناقصة أحد المشاريع في محافظة ديالى عليها.





وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة، أن "المدان الهارب كان يشغل منصب رئيس مهندسين ورئيس لجنة فتح العطاءات الخاصَّة بمشاريع القرض الطارئ لإعادة إعمار المناطق المُحرَّرة من العمليَّات الإرهابيَّة في محافظة ديالى"، مُوضحةً "قيامه بطلب مبلغ عشرين ألف دولارٍ أمريكيٍّ كرشوةٍ من مُمثِّل إحدى الشركات الأهليَّة مقابل إحالة مناقصة تأهيل طريق قره تبه – المنصوريَّة إلى الشركة".

وأوضحت، أن "محكمة جنايات الكرخ / الهيأة الثالثة توصَّلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُدان، بعد اطلاعها على أقوال المُمثِّل القانونيِّ لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، ومحضر اللجنة التحقيقيَّة الذي ثبت فيه مقصِّريَّـة المُتَّهم، فضلاً عن كتاب مديرية تحقيق الأدلة الجنائية الذي أكد تطابق صوَّت المدان مع الصوت المُسجل في قرص CD وهو يطلب الرشوة، لافتة إلى أنه تمَّ الحكم عليه بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار وفقاً لأحكام القرار (160 / ثانياً / 1 لسنة 1983) على أن تُنفَّذ العقوبتان بالتعاقب".

وتضمَّن قرار الحكم "إصدار مُذكَّرة قبضٍ بحقِّ المُدان مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة".

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت امانة بغداد، الثلاثاء (2 تموز 2019)، عن انشاء "تحويلة" مؤقتة لإعادة تأهيل وصيانة المقطع الثاني من طريق المرور السريع "محمد القاسم".

وقال الناطق الاعلامي باسم الأمانة، حكيم عبد الزهرة في تصريح صحفي،

بغداد اليوم - بغداد

حدد مصرف الرافدين ، الثلاثاء 2 تموز 2019، مدة تسديد قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين بالتقسيط.

وقال بيان للمصرف انه " حدد مدة تسديد قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين بالتقسيط ولفترة تصل الى خمس

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، الإثنين، 01 تموز، 2019، اعتقال مراهقين اقدموا على ارتكاب عدد من الجرائم في المحافظة، بعد تأثرهم بممثلي الافلام السينمائية.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة، العقيد غالب العطية، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن

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