2019/07/02 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كلية العلوم في جامعة بابل ، اليوم الثلاثاء، عن حصولها على براءتي اختراع لأول بحث علمي فيها يختص في معالجة الأمراض المستعصية بالجينات الوراثية. وقال عميد الكلية عباس نور الشريفي في بيان له ، إن “ كليتنا ومن خلال فريق علمي حصلت على براءتي اختراع لبحث علمي أول من نوعه على مستوى الجامعات العالمية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جامعة بابل تحصل على براءتي إختراع عالمي النعيم نيوز.

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