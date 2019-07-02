2019/07/02 | 09:50

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مجلس النواب يعقد اليوم جلسة اعتيادية تتضمن التصويت على الدرجات الخاصة

يعقد مجلس النواب اليوم جلسة اعتيادية تتضمن التصويت على الدرجات

الخاصة .

وافادت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان بان جدول اعمال جلسة

الثلاثاء يتضمن ايضا القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الاول

لقانون الموازنة ومناقشة تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة دار

الاناث المشردات والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول

لقانون وزارة التربية والقراءة الثانية لمشروع قانون اللاجئين

والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الحجر الصحي

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