2019/07/02 | 09:50

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الخزعلي يعلن تاييده لقرار عبد المهدي حول الحشد الشعبي

اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، تاييده لقرار

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاخير حول الحشد الشعبي.

واشار الخزعلي في تغريدة له على تويتر ، الى ان القرار خطوة

بالاتجاه الصحيح ليكون الحشد جزءا مهنيا وثابتا من القوات المسلحة

ويفشل محاولات حله او دمجه ، واضاف ان ابعاد الحشد الشعبي عن

التجاذبات السياسية وتوفير ما يحتاجه من قضايا لوجستية كفيل بضمان

قوته للقيام بواجبه المقدس في ضمان امن العراق ،وكان عبد المهدي قد

اصدر مساء الاثنين، أمراً ديوانياً تضمن عشرة نقاط بينها

التأكيد على ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسمياً

بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت

تستعمل خلال فترة الحرب على داعش، واستبدالها بالـتسميات

العسكرية.

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