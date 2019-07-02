2019/07/02 | 09:52

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الأخبار المحلية

الثلاثاء 2 يوليو 2019 | 09:50 صباحاً | عدد القراءات : 8

وزير الهجرة: الانبار ستكون اولى المحافظات التي تخلو من مخيمات النازحين

بغداد/...



اكد وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، الثلاثاء، ان محافظة الانبار ستكون اولى المحافظات التي تخلو من مخيمات النازحين خلال العام المقبل.

وقال مكتب موسى في بيان تلقت "عين العراق نيوز"، نسخة منه، ان "وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى بحث مع محافظ الانبار علي فرحان وعدد من أعضاء الحكومة المحلية في المحافظة أوضاع النازحين وآلية تشجيعهم على العودة إلى مناطقهم الاصلية".

واشار موسى بحسب البيان الى "توحيد الجهود بين الوزارة والمحافظة والجهات ذات العلاقة لحل جميع المشاكل التي تحول دون عودة النازحين والعمل على اعادتهم وغلق ملف النزوح"، مبينا ان "محافظة الانبار ستكون اول محافظة تخلو من المخيمات في العام المقبل".انتهى2

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