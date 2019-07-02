لماذا يشكل جسم التفاحة خطرا على النساء

2019/07/02 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة كبيرة أن النساء اللواتي يعانين من تراكم الدهون في منطقة البطن، ذوات “جسم التفاحة”، يواجهن خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.وقال علماء كلية “ألبرت أينشتاين” للطب في نيويورك، إن السبب يعود إلى تخزين الدهون حول أعضاء رئيسية، مثل الكبد والبنكرياس، حيث تطلق مواد كيميائية ضارة في الدم يمكن أن تسبب أمراض القلب.

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