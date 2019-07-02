نائب: ملف الدرجات الخاصة لا يخلو من المحاصصة

2019/07/02 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب علي البديري، إن ملف الدرجات الخاصة لا يخلو من المحاصصة، حيث ان الكتل تعمل على ترتيب هذا الملف من اجل حصولها على حصصها.وأضاف البديري في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن “الكثير من الدرجات الخاصة اضافة الى المدراء العامين ووكلاء الوزارات ويضاف لها الهيئات المستقلة، كلها تخضع للمحاصصة، وماهي الا بناء […]

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