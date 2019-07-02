الرافدين يحدد مدة تسديد قروض السيارات

2019/07/02 | 09:56

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، أن مدة تسديد قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين بالتقسيط تصل إلى خمس سنوات بضمنها ثلاثة أشهر فترة إمهال.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "منح قروض السيارات للموظف أو المتقاعد يكون من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية".

وأشار إلى أن "على الموظف أو المتقاعد الموطن راتبه لدى المصرف والراغب بشراء السيارة الإطلاع على الشروط ومواصفات السيارة التي ينبغي أن تكون ذات مناشئ عالمية رصينة".

وكان مصرف الرافدين أعلن، أمس الأول الأحد، إطلاقه قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين وبدون كفيل عن طريق البطاقة الالكترونية.

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