2019/07/02 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشب حريق هائل بالمنطقة الصناعية لشركة إنتاج الغاز المسال ” GNL2″ التابعة لشركة سوناطراك للمحروقات في وهران، أكبر المدن الجزائرية.وبحسب قناة ” النهار أون لاين” الجزائرية، فقد اندلع الحريق بمركب الغاز العائد لـ “GNL2” بطيوة، تبعه العديد من الانفجارات.وسمع سكان المناطق المجاورة، دوي الانفجار، وحتى بولاية مستغانم، الذين خرجوا للشارع من قوة الانفجارات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار في أكبر مصنع للغاز المسال بوهران غربي الجزائر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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