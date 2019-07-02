نائب يدعو عبد المهدي الى تلافي ابقاء المناصب بالوكالة

2019/07/02 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

حذر عضو لجنة النزاهة النيابية، خالد الجشعمي، من صقفة تقاسم المناصب عبر المحاصصة وليس الكفاءات واستبدال دولة عميقه بأخرى.



داعياً رئاسة الوزراء

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