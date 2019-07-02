2019/07/02 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيرت سلسلة من المنحوتات المعقدة من العصر البرونزي، في موقع تاريخي قديم في تركيا، علماء الآثار لسنوات عديدة، لكن يبدو أن هذا الغموض في طريقه نحو الوضوح الآن.ويعرف موقع Yazılıkaya التركي بأنه عبارة عن مبنى عمره 3200 عام، ويعتقد أنه لعب دورا دينيا مهما في عاصمة الإمبراطورية الحثية القديمة.وتظهر بعض المنحوتات المنقوشة في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حل لغز منحوتات صخرية غامضة في تركيا عمرها 3200 عام وكالة صدى الاعلام للانباء.

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