اليمن يقصف مطار “أبها” السعودي

2019/07/02 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفّذ سلاح الجو اليمني المسير، فجر اليوم الثلاثاء، عملية واسعة النطاق على مطار أبها السعودي.وقال المتحدث العسكري العميد يحيى سريع , إن “سلاح الجو المسير نفذ قبل قليل عمليات واسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي”.وأوضح متحدث القوات المسلحة , عمليات سلاح الجو المسير أدت إلى تعطل في حركة الملاحة باتجاه مطار …

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