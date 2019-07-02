2019/07/02 | 10:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثلاسيميا في العراق.. المصابون يستغيثون - تقرير احمد الموسوي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: MKIVfHHX2u8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثلاسيميا في العراق.. المصابون يستغيثون - تقرير احمد الموسوي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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