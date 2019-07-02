إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس المحتلة

2019/07/02 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصيب شبان فلسطينيون واعتقل آخرون، الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني عقب تشييع الشهيد محمد عبيد في في قرية العيسوية بالقدس المحتلة.ونقلت وكالة “صفا” الفلسطينية عن شهود عيان قولهم: إن قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل الغاز نحو الشبان في المواجهات التي اندلعت عقب دفن الشهيد محمد عبيد الذي استشهد قبل 4 أيام […]

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