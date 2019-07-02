2019/07/02 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكد “سامسونغ” تبيع أول هواتفها القابلة للطي في الأسواق حتى سارعت مواقع الإنترنت بنشر التسريبات عن الجيل القادم من هذا النوع من الهواتف.وتبعا للتسريبات فإن Galaxy Fold 2 سيأتي بشاشة OLED مرنة بمقاس 6.7 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات بدقة 8k، ومطلية بمادة خاصة تحميها من الخدوش وتفاوت درجات الحرارة.كما سيختلف هذا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسريبات تكشف عن هاتف سامسونغ الثاني القابل للطي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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