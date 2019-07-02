2019/07/02 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت هيأة النزاهة عن تفاصيل الحكم الصادر بحقِّ مسؤولٍ سابقٍ في وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامَّة ؛ لقيامه بطلب رشوة من إحدى الشركات الأهليَّة مقابل إحالة مناقصة أحد المشاريع في محافظة ديالى عليها.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة ، في حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أنَّ المُدان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادانة مسؤول لطلبه الرشوة من شركة اهلية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادانة مسؤول لطلبه الرشوة من شركة اهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).