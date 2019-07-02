اعتقال أشخاص سرقوا دراجات هوائية لخطباء المساجد في كرميان

2019/07/02 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت الشرطة المحلية في كرميان بمحافظة السليمانية، الثلاثاء، باعتقال أشخاص سرقوا دراجات هوائية لخطباء المساجد في كرميان.

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