2019/07/02 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اعلنت النائبة عن محافظة نينوى محاسن السعدون، عن وصول ستة اسماء من الدرجات الوظيفية الخاصة وذلك عبر “آلية غامضة”.وقالت السعدون في تصريح لـ”قناة الشرقية” تابعه المركز الخبري الوطني NNC، انهُ “لغاية الآن لم تصل سوى ستة اسماء فقط من الدرجات الخاصة”.واضافت ان الآلية التي وصلت فيها الاسماء كانت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغموض يحيط بملف الدرجات الخاصة في ظل غياب “التوازن” المركز الخبري الوطني.

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