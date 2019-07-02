2019/07/02 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم: ننتظر تنفيذ توجيه عبد المهدي بشكل حازم وواضح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/02 | 10:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: ننتظر تنفيذ توجيه عبد المهدي بشكل حازم وواضح) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: ننتظر تنفيذ توجيه عبد المهدي بشكل حازم وواضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).