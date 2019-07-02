مركز دراسات: الأميركان أول من أسسوا الانتماءات الطائفية في العراق

2019/07/02 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مركز الجمهوري للدراسات السياسية والاستراتيجية، الثلاثاء، أن الأميركيين هم أول من أسس الانتماء المذهبي في العراق بعد عام 2003، مشيرا إلى أنهم وضعوا فقرة الانتماء المذهبي في استمارة التقديم للتعيين في القوات المسلحة.وقال رئيس المركز معتز محيي الدين في تقرير اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الأميركيين هم أول من أسس الانتماء المذهبي في […]

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