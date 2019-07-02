“بالصور”.. مجمع القصور الرئاسية في بابل يتحول لـ”معلم سياحي”

2019/07/02 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل: يس عراق تحول مجمع القصور الرئاسية في محافظة بابل، الى منتجع سياحي مميز، حيث اشاد الاهالي بالعناية بالمكان الذي اصبح متنفساً لاهالي الحلة ولجميع القادمين لزيارة المدينة الاثرية في بابل.

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