2019/07/02 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشفت ثلاثة مصادر بأوبك ،اليوم الاثنين، إن المنظمة اتفقت على تمديد خفض إمدادات النفط حتى آذار 2020، مع تجاوز الأعضاء خلافاتهم بهدف دعم سعر الخام وسط ضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع الإنتاج الأمريكي.ومن المرجح أن تُغضب تلك الخطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طلب من السعودية أكبر منتج في أوبك زيادة إمدادات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اوبك تمدد خفض امدادات النفط حتى 2020) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اوبك تمدد خفض امدادات النفط حتى 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).