السيد عمار الحكيم لمسؤول أممي: معارضة الحكمة ليست استهدافاً لأحد

2019/07/02 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، الثلاثاء، ان معارضة تيار الحكمة الوطنة ليست استهدافاً لأحد، بل تهدف لتقويم مسار الحكومة.

وذكر بيان لمكتب زعيم تيار الحكمة الوطني، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم استقبل بمكتبه في بغداد ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت وبحث معها مستجدات الوضع السياسي محليا واقليميا ومدى تأثر العراق وتأثيره بها".وأضاف البيان ان "السيد عمار الحكيم ناقش مع بلاسخارت ملف المعارضة التي يتبناها تيار الحكمة الوطني في المرحلة الحالية"، مشددا على ضرورة "تفهم دور المعارضة ودعمه لما له من دور في استقرار النظام السياسي والتأسيس لجناحي الديمقراطية في المرحلة القادمة مع تجديد دعوته الى رفد المعارضة بالرؤى والافكار لانضاجها اكثر كتجربة عراقية فريدة".ونقل البيان عن السيد الحكيم تأكيده على ان "معارضة الحكمة ليست استهدافاً لاحد انما تهدف الى تصويب المسار وتصحيح الاخطاء وتقويم مسار الحكومة"، مشددا على ضرورة "استكمال الكابينة الحكومية وانهاء هذا الملف الذي طال كثيرا وفسح المجال للكفاءات العراقية لشغل المناصب".من جهتها اكدت ممثلة الامم المتحدة بحسب البيان ان "المنظمة الدولية ستولي المعارضة اهتماما مشابها لباقي الكتل السياسية خاصة في مجال التدريب فضلا عن تأكيدها لدعم المنظمة الاممية للعراق".انتهى

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