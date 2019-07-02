2019/07/02 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعتبر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، الثلاثاء، بإن العقوبات الأمريكية المفروضة على المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي الخامنئي تدل على جهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ونقلت وكالة “إرنا” عن لاريجاني قوله، إن “العقوبات التي فرضها ترامب على المرشد الأعلى تدل على جهله وعدم معرفته بهذا الشخص”.وأضاف لاريجاني،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس البرلمان الإيراني: عقوبات ترامب ضد الخامنئي تدل على جهله وكالة خطوة برس.

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