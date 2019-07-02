2019/07/02 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة جديدة أن خصوبة الرجال يمكن أن تقل بشكل كبير بمجرد بلوغهم سن الخمسين.وعادة، تبلغ النساء سن اليأس (انقطاع الطمث) عند بلوغهن 51 عاما في المتوسط، ولكن العلماء وجدوا أن الرجال يشهدون انخفاضا مماثلا في معدلات القدرة على الإنجاب في تلك السن.وفي الدراسة، تتبع العلماء أكثر من 4200 رجل يحاولون إنجاب طفل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: خصوبة الرجال تضعف مع التقدم في العمر كـالنساء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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